Москва25 июн Вести.Правительство Дании представило законопроект, который позволяет не выдавать убежище украинцам призывного возраста. Информацию об этом распространило датское министерство иммиграции и интеграции.

По действующим с 2022 года правилам, убежище в Дании предоставляется всем украинцам в упрощенном порядке в обход стандартных процедур. Украинцы могут сразу начать работать, получать жилье, образование и медицинские услуги.

Правительство изменит правила, в которых прописывается, кто может получить вид на жительство по специальному закону для Украины указано в пресс-релизе

В материале сказано, что мужчины в возрасте от 23 до 60 лет, не освобожденные от военной службы, больше не смогут получить вид на жительство в этой стране.

Такие меры, согласно публикации, принимаются для того, чтобы украинцы призывного возраста не могли уклониться от мобилизации, пользуясь датскими законами.

В мае в ТАСС сообщали, что украинские граждане за первый квартал этого года стали лидерами по числу заявлений о предоставлении им убежища в России: на них пришлось больше половины подобных обращений.