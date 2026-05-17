ТАСС: граждане Украины чаще всех просили убежища в России в январе-марте 2026 г.

Москва17 мая Вести.Украинские граждане за первый квартал этого года стали лидерами по числу заявлений о предоставлении им убежища в России, на них пришлось больше половины подобных обращений.

По данным агентства ТАСС, за первые три месяца 2026 года в МВД РФ всего поступило 1 329 заявлений о предоставлении убежища, 713 из них от граждан Украины – это на 24 обращения больше, чем за аналогичный период годом ранее.

На втором месте по числу ходатайств об убежище были граждане Сирии (232), на третьем – Ирана (52). Четвертую и пятую строчки заняли граждане Афганистана и Узбекистана соответственно (40 и 25).

Убежище в России предоставляет человеку право на легальное проживание, работу и получение медицинских услуг по ОМС. Помимо этого, лица, получившие временное убежище в РФ, могут оформить документы для выезда и въезда в страну, материальной поддержки и получения образования, что служит первым шагом к получению вида на жительство (ВНЖ) и российского паспорта.

Ранее директор департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко заявил, что уехавшие на Запад украинцы после знакомства с суровыми реалиями жизни там стали проявлять интерес к переезду в Россию.