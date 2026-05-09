Названо число въехавших в 2026 году в Россию украинцев

Москва9 мая Вести.Более 5 640 граждан Украины приехали в Россию в первом квартале 2026 года, это на 214 человек больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Согласно информации ТАСС, с января по март на территорию РФ въехал 5 641 украинец. Основная часть из них — почти 5 400 человек — указали частные цели визита. Еще 168 человек прибыли с деловыми целями, 35 — в поисках работы, 20 — в качестве туристов, 17 — для учебы.

Шесть граждан Украины использовали территорию России с целью транзита, двое — в качестве обслуживающего персонала транспорта.

Все прибывшие граждане прошли необходимые проверки. Подавляющее большинство украинцев — свыше 5 500 человек — воспользовались для этого авиасообщением.

За первые три месяца 2025 года в Россию въехали 5 427 граждан Украины. Всего за прошлый год государственную границу с территории соседнего государства пересекли более 32,5 тысячи человек.

С осени 2023 года украинцы могут въезжать в Россию только через московский аэропорт Шереметьево и автомобильный пункт пропуска Лудонка в Псковской области. Там они проходят тщательные проверки, включая заполнение опросника и обследование их электронных устройств.

Ранее стало известно, что более 92 тысяч украинцев попросили убежище в России с 2022 года.