Москва13 маяВести.Тысячи граждан Украины, выехавших в страны Европы после 2022 года, рассматривают возможность переезда в Россию, заявил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко
Он подчеркнул, что интерес украинцев к переселению в Россию остается стабильным.
Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересованответил Овечко на соответствующий вопрос РИА Новости
При этом он указал, что все граждане Украины, прибывающие на территорию РФ, проходят специальную проверку.
Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года в Россию приехали свыше 5,6 тысячи украинцев.