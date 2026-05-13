МИД: тысячи украинцев в Европе хотят переехать в Россию

Москва13 мая Вести.Тысячи граждан Украины, выехавших в страны Европы после 2022 года, рассматривают возможность переезда в Россию, заявил директор Департамента по работе с соотечественниками за рубежом МИД РФ Геннадий Овечко

Он подчеркнул, что интерес украинцев к переселению в Россию остается стабильным.

Речь идет о тысячах и десятках тысяч человек, кто заинтересован ответил Овечко на соответствующий вопрос РИА Новости

При этом он указал, что все граждане Украины, прибывающие на территорию РФ, проходят специальную проверку.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2026 года в Россию приехали свыше 5,6 тысячи украинцев.