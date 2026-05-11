МИД РФ: соотечественники активно возвращаются в Россию В МИД РФ сообщили о росте числа возвращающихся в Россию соотечественников

Москва11 мая Вести.Число россиян, возвращающихся на Родину, увеличивается, и по репатриации в РФ в 2025 году въехало в четыре раза больше людей, чем годом ранее. Об этом рассказал ТАСС директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом Геннадий Овечко.

В беседе с агентством он сообщил, что есть тенденция - "рост числа переселенцев из стран с недружественными России политическими режимами".

В основном это граждане ФРГ, Латвии, Эстонии, Украины, Литвы, Канады и США отметил дипломат

По словам Овечко, причинами для переезда являются "душная и агрессивная русофобия в публичном пространстве", а также дискриминация русскоязычного населения на бытовом уровне. Кроме того, другой причиной переезда он назвал то, что людям не нравятся западные ценности.

Помимо этого, директор департамента МИД РФ по работе с соотечественниками за рубежом обратил внимание на "совершенствование законодательства в миграционной сфере". По его мнению, одна из самых важных мер - это введение с 1 января 2024 года института репатриации. Для этой категории граждан существуют различные льготы и меры соцподдержки, добавил дипломат.

Также повышается и качество отбора претендентов - в частности, введено обязательное тестирование на знание русского языка, указал он.

Овечко подчеркнул, что Государственная программа по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников уже 19 лет является ключевым механизмом стимулирования переезда в Россию. МИД принимает активное участие в ее популяризации и помогает разъяснять соотечественникам, в том числе из государств с недружественными режимами, о возможностях переезда в РФ.

Ранее переехавший в РФ американец Эрик Пичони рассказал на своем YouTube-канале, что к этому его побудила семья. Пичони отметил, что в России очень хорошие условия для воспитания детей и есть чувство безопасности. По словам американца, российское государство делает процесс воспитания детей проще и действительно помогает семьям, чем очень отличается от США.