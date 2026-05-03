Черкашин: интерес соотечественников к переселению в Россию растет

Генконсул: количество желающих вернуться в Россию соотечественников растет Черкашин: интерес соотечественников к переселению в Россию растет

Москва3 мая Вести.Интерес соотечественников к возвращению в Россию растет, заявил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости.

Основной поток обращений от граждан России в генконсульство в Зальцбурге касается вопросов гражданства, оформления документов и совершения нотариальных действий, отметил генконсул.

Вырос спрос на участие в государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантов приводит РИА Новости слова Черкашина

Генконсул подчеркнул, что россияне сталкиваются в Австрии с недружественным отношением.