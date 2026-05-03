Москва3 маяВести.Интерес соотечественников к возвращению в Россию растет, заявил генеральный консул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости.
Основной поток обращений от граждан России в генконсульство в Зальцбурге касается вопросов гражданства, оформления документов и совершения нотариальных действий, отметил генконсул.
Вырос спрос на участие в государственной программе добровольного переселения соотечественников в Россию в качестве репатриантовприводит РИА Новости слова Черкашина
Генконсул подчеркнул, что россияне сталкиваются в Австрии с недружественным отношением.