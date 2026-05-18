Черкашин: австрийцы и немцы все чаще проявляют интерес к переезду в Россию

Черкашин: австрийцы и немцы все чаще интересуются переездом в Россию Черкашин: австрийцы и немцы все чаще проявляют интерес к переезду в Россию

Москва18 мая Вести.Жители Австрии и Германии начали чаще интересоваться переездом в Россию, в том числе по программе добровольного переселения соотечественников, заявил генконсул России в Зальцбурге Дмитрий Черкашин в интервью РИА Новости.

Среди репатриантов есть молодые семьи, которые не разделяют либеральные "ценности", активно продвигаемые на Западе, отметил Черкашин.

Это очень разные люди и разные поколения. Есть те, кто давно живет в Австрии или Германии. Есть коренные жители этих стран. Есть выходцы из бывшего СССР, в том числе русские немцы приводит РИА Новости слова Черкашина

Генконсул отметил, что важной причиной для переезда является привлекательность России как места для инвестиций и ведения бизнеса. При этом россияне сталкиваются с недружественным отношением в Австрии.

Черкашин подчеркнул, что среди австрийцев растет спрос на российские визы. Самой востребованной категорией стали электронные визы.