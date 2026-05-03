Генконсул Черкашин рассказал, как в Австрии относятся к россиянам

Генконсул Черкашин: россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением Генконсул Черкашин рассказал, как в Австрии относятся к россиянам

Москва3 мая Вести.Россияне в Австрии сталкиваются с недружественным отношением. Об этом заявил генеральный консул РФ в Зальцбурге Дмитрий Черкашин агентству РИА Новости.

Генконсул Черкашин рассказал, как в Австрии относятся к россиянам

Что до работы российских общественных организаций, увы, за последнее десятилетие в отношении обществ соотечественников были зарегистрированы многочисленные случаи недружественного отношения к ним заявил генконсул

Собеседник агентства уточнил, что в большинстве случаев подобные действия исходили не столько от австрийцев, сколько по инициативе и при финансовой поддержке Брюсселя. При этом, как отмечает Черкашин, это никак не повлияло на деятельность единомышленников РФ, пояснив, что речь идет об австрийских городах вроде Линца, Инсбрука и Форарльберга.

На сегодняшний день на западных Альпах действуют общества наших соотечественников, с которыми мы поддерживаем хорошие, добрые и конструктивные отношения, проводим совместные мероприятия: 9 мая, День народного единства, Новый год, Рождество и далее добавил Черкашин

Ранее сообщалось, что недружественные действия Северной Македонии препятствуют возобновлению работы межправительственной российско‑македонской комиссии по торгово‑экономическому и научно‑техническому сотрудничеству.

Кроме того, официальный представитель МИД России Мария Захарова также предупредила, что вступление Грузии в состав Евросоюза привело бы к включению страны в список недружественных России с соответствующими экономическими последствиями.