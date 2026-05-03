Москва3 мая Вести.Недружественные действия Северной Македонии препятствуют возобновлению работы межправительственной российско‑македонской комиссии по торгово‑экономическому и научно‑техническому сотрудничеству. Об этом заявил новый посол РФ в Скопье Дмитрий Зыков агентству ТАСС.

Посол отметил, что Северная Македония с начала специальной военной операции последовательно присоединилась ко всем ограничительным мерам Европейского союза в отношении России, в том числе введенным с 2014 года. Это оказало влияние на взаимную торговлю. С 2022 года, когда товарооборот достигал 495 миллионов долларов, объем внешней торговли между странами сократился в три раза, а российский экспорт - в пять раз.

Россия в ответ на действия македонской стороны включила Северную Македонию в список недружественных государств и приостановила участие в межправительственной российско-македонской комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, последнее, 9-е заседание которой прошло в ноябре 2019 года, а встреча сопредседателей - в июне 2021 года. Очевидно, что при нынешнем уровне межгосударственных отношений возобновление работы комиссии не представляется возможным заявил посол

Официальный представитель МИД России Мария Захарова ранее предупредила, что вступление Грузии в состав Евросоюза также привело бы к включению страны в список недружественных России с соответствующими экономическими последствиями.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин при этом предупредил, что недружественные государства пытаются противодействовать развитию России.