Москва16 апрВести.Вступление Грузии в состав Евросоюза привело бы к включению страны в список недружественных России с соответствующими экономическими последствиями, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова отметила, что так поступить пришлось бы "с учетом новых еэсовских требований".
России… пришлось бы включить Грузию в перечень стран с недружественными режимами и распространить на нее наши ответные экономические меры со всеми вытекающими последствиямисказала журналистам официальный представитель МИД РФ
Ответные меры РФ повлияли бы на грузинских экспортеров, в том числе производителей грузинского вина, фруктов и минеральной воды, заявила она.
Грузия надеется на вступление в Евросоюз к 2030 году, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к стране, говорил в ноябре прошлого года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. В то же время Еврокомиссия указывала, что Грузия лишь номинально остается кандидатом на членство в ЕС из-за "отступления от демократии".