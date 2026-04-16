Захарова: Грузия в случае вступления в ЕС станет недружественной страной

Москва16 апр Вести.Вступление Грузии в состав Евросоюза привело бы к включению страны в список недружественных России с соответствующими экономическими последствиями, рассказала на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова отметила, что так поступить пришлось бы "с учетом новых еэсовских требований".

России… пришлось бы включить Грузию в перечень стран с недружественными режимами и распространить на нее наши ответные экономические меры со всеми вытекающими последствиями сказала журналистам официальный представитель МИД РФ



Ответные меры РФ повлияли бы на грузинских экспортеров, в том числе производителей грузинского вина, фруктов и минеральной воды, заявила она.

Грузия надеется на вступление в Евросоюз к 2030 году, несмотря на нынешнее отношение Брюсселя к стране, говорил в ноябре прошлого года премьер Грузии Ираклий Кобахидзе. В то же время Еврокомиссия указывала, что Грузия лишь номинально остается кандидатом на членство в ЕС из-за "отступления от демократии".