Оппозиция в Грузии осудила власть в стране за встречу с Зеленским

Оппозиция Грузии раскритиковала власти за встречу с Зеленским Оппозиция в Грузии осудила власть в стране за встречу с Зеленским

Москва5 мая Вести.Власти Грузии отступают от выбранного курса, встречаясь с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом говорится в заявлении оппозиционной партии "Единая нейтральная Грузия".

В нем сказано, что фракция "Грузинская мечта" не стремится строить суверенное государство и соблюдать национальные интересы.

Как еще объяснить тот факт, что мы видим высших представителей грузинского правительства рядом с Владимиром Зеленским, фигурой, которая вместе со своей командой и иностранными покровителями сделала все, чтобы дискредитировать международный имидж нашей страны и нанести Грузии максимальный ущерб в самой сложной геополитической ситуации? говорится в тексте

В партии добавили, что не понимают, почему грузинские власти пытаются наладить отношения с Евросоюзом, который находится в сложной ситуации как в политическом, так и экономическом плане.

В действительности, сегодня в Европейском союзе обычный гражданин уже не может удовлетворить свои основные потребности, производство сократилось, экономика находится на грани краха… На этом фоне, безусловно, категорически неприемлемо, что грузинское правительство снова и снова пытается утвердиться на этом пространстве, как будто там нас ждут стабильность, безопасность и процветание заключили в пресс-службе

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что Грузия станет недружественной страной, если вступит в ЕС.