Москва5 маяВести.Грузия готова к налаживанию отношений с Украиной, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Так он прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским, прошедшую накануне в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества.
Мы готовы максимально восстановить отношения с Украиной, мы переживаем за народ этой страны и солидарны с ним в условиях войны. Мы выступаем за дружеские отношения между народами и правительствами двух странпередает его слова корреспондент газеты "Взгляд"
В декабре 2024 года Зеленский ввел санкции против грузинских властей, в том числе и в отношении Кобахидзе. Решение Киева связано с отказом Грузии от введения санкций против России.