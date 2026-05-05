Премьер Грузии высказался о встрече с Зеленским Премьер Грузии Кобахидзе заинтересован в налаживании отношений с Украиной

Москва5 мая Вести.Грузия готова к налаживанию отношений с Украиной, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Так он прокомментировал встречу с Владимиром Зеленским, прошедшую накануне в Ереване на полях форума Европейского политического сообщества.

Мы готовы максимально восстановить отношения с Украиной, мы переживаем за народ этой страны и солидарны с ним в условиях войны. Мы выступаем за дружеские отношения между народами и правительствами двух стран передает его слова корреспондент газеты "Взгляд"

В декабре 2024 года Зеленский ввел санкции против грузинских властей, в том числе и в отношении Кобахидзе. Решение Киева связано с отказом Грузии от введения санкций против России.