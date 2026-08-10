Каха Каладзе оценил введение Грузией санкций против России "Грузинская мечта": санкции не нанесли бы ущерба РФ, но навредили Грузии

Москва10 авг Вести.Если бы Грузия решила ввести санкции против России, то нанесла бы урон не российской экономике, а только самой себе. Так считает мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия" Каха Каладзе.

Политик обвинил Евросоюз в двойных стандартах. По словам Каладзе, которые приводит ТАСС, Брюссель торгует с Москвой, призывая при этом других разорвать экономические отношения с Россией.

Мы очень хорошо знаем, что никакого ущерба [введенные санкции] не нанесли бы России, однако нанесли бы урон собственной стране, народу, тем семьям и людям, которые 24 часа трудятся, делают все для того, чтобы их семьи жили в достатке пояснил он

Каладзе добавил, что Евросоюз не только природный газ в РФ покупает. Призывы к Грузии разорвать торговлю с Россией при сохранении европейской торговли с Москвой грузинский политик назвал позорными.

Решение об отказе от введения санкций против России принял премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили 25 февраля 2022 года. С тех пор эта позиция остается неизменной, несмотря на демарш Владимира Зеленского с отзывом украинского посла из Грузии и критику действующей власти со стороны оппозиции. Оппозиция обвиняет власти Грузии в сотрудничестве с Россией.

Грузия рада туристам из любых стран, включая Россию, и гарантирует им безопасность, заверил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.