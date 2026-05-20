В Грузии заявили, что Лондон требовал от нее санкций в отношении РФ Папуашвили заявил, что Лондон требовал от Грузии санкций против РФ

Москва20 мая Вести.Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд провел встречу с представителями власти Грузии и призывал их ввести санкции в отношении РФ. Об этом рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами.

При этом к настоящему моменту Лондон сам снял ограничения, веденные ранее против нефти из России, добавил он.

По словам главы парламента Грузии, посол Великобритании лично посещал различные кабинеты, в том числе в парламенте, с целью организации встреч с депутатами. Встречи проходили как в формате чаепитий, так и в рабочих кабинетах. В ходе этих бесед, как утверждается, посол иногда переходил на "полуугрожающий тон" и заявлял, что в Грузию не должны поступать российские нефтепродукты.

Сегодня мы узнаем, что, оказывается, сама Британия упразднила санкции, но раньше говорила, что торговля с Россией дает ей возможность выпускать танки и стрелять в украинцев. Если мы будем судить по их же логике, [это] означает, что они тоже дадут им деньги на танки добавил Папуашвили

Председатель парламента отметил, что, судя по действиям посла, судьба народа Грузии его не волнует. Для дипломата важнее всего выполнить поставленную задачу, а не интересы населения, резюмировал Папуашвили.

Ранее в ЕС предложили пересмотреть срок действия антироссийских санкций.