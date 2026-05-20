Москва20 маяВести.Посол Великобритании в Тбилиси Гарет Уорд провел встречу с представителями власти Грузии и призывал их ввести санкции в отношении РФ. Об этом рассказал председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили в разговоре с журналистами.
При этом к настоящему моменту Лондон сам снял ограничения, веденные ранее против нефти из России, добавил он.
По словам главы парламента Грузии, посол Великобритании лично посещал различные кабинеты, в том числе в парламенте, с целью организации встреч с депутатами. Встречи проходили как в формате чаепитий, так и в рабочих кабинетах. В ходе этих бесед, как утверждается, посол иногда переходил на "полуугрожающий тон" и заявлял, что в Грузию не должны поступать российские нефтепродукты.
Сегодня мы узнаем, что, оказывается, сама Британия упразднила санкции, но раньше говорила, что торговля с Россией дает ей возможность выпускать танки и стрелять в украинцев. Если мы будем судить по их же логике, [это] означает, что они тоже дадут им деньги на танкидобавил Папуашвили
Председатель парламента отметил, что, судя по действиям посла, судьба народа Грузии его не волнует. Для дипломата важнее всего выполнить поставленную задачу, а не интересы населения, резюмировал Папуашвили.
Ранее в ЕС предложили пересмотреть срок действия антироссийских санкций.