МИД: Грузия признала, что Запад требовал от нее открыть второй фронт против РФ МИД РФ: Грузия признала требование Запада открыть второй фронт против России

Москва12 мая Вести.Грузинские власти открыто подтвердили, что с 2022 года Запад оказывал на них давление, добиваясь открытия "второго фронта" против России. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин.

Для западников же регион Южного Кавказа - географически далекий и культурно чужой. У них там не созидательные, а деструктивные замыслы, связанные с геополитическими играми, причем уже не только против России. В этом плане показательно публичное признание Тбилиси о том, что с 2022 года от него буквально требовали открытия "второго фронта" против Москвы отметил дипломат

Калугин подчеркнул, что в своей политике, направленной на изоляцию России, Евросоюз споткнулся в том числе о Грузию. По его словам, выкручивание рук грузинским властям со стороны представителей ЕС и бесцеремонное вмешательство во внутренние дела республики обернулись для Брюсселя неожиданным эффектом: в Тбилиси возобладал еще больший прагматизм, опирающийся на коренные интересы страны и ее народа. По оценке дипломата, надлежащих выводов в Евросоюзе из этого не сделали - напротив, Брюссель стал еще активнее прибегать к шантажу и угрозам, добиваясь от Грузии смены курса.

Представитель МИД также сообщил, что Москва продолжает "кропотливую работу по постконфликтному восстановлению отношений Грузии с Абхазией и Южной Осетией в формате Международных дискуссий по безопасности и стабильности в Закавказье".

Ранее глава внешнеполитического ведомства Грузии Мака Бочоришвили объясняла отказ Тбилиси присоединяться к антироссийским ограничениям опасениями нанести ущерб самой республике.

16 апреля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова предупреждала, что вступление Грузии в ЕС и поддержка санкций против Москвы лишат страну торговых преференций, ударят по туристической сфере и осложнят родственные связи между гражданами двух государств.

Свои сомнения относительно евроинтеграции высказывал и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе, по словам которого Евросоюз "деградирует в экономическом, демократическом плане, а также в сфере прав человека и свободы слова".