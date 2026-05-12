В МИД РФ заявили о готовности расширять сотрудничество с Грузией

МИД: Россия намерена развивать практическое взаимодействие с Грузией В МИД РФ заявили о готовности расширять сотрудничество с Грузией

Москва12 мая Вести.Москва настроена расширять взаимодействие с Тбилиси и в конструктивном ключе подходить к решению прикладных вопросов двусторонней повестки. Об этом 12 мая в беседе с ТАСС сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.

Он подчеркнул, что партнерство для двух стран является естественным.

Готовы и далее развивать сотрудничество с Тбилиси и конструктивно решать практические вопросы. Так, накануне правительство РФ увеличило срок безвизового пребывания для грузинских водителей, осуществляющих международные перевозки сказал дипломат

Дипломатические отношения между двумя государствами на данный момент остаются разорванными.

Ранее в Грузии признали, что Запад требовал от нее открыть второй фронт против РФ.