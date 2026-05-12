Москва12 маяВести.Москва настроена расширять взаимодействие с Тбилиси и в конструктивном ключе подходить к решению прикладных вопросов двусторонней повестки. Об этом 12 мая в беседе с ТАСС сообщил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин.
Он подчеркнул, что партнерство для двух стран является естественным.
Готовы и далее развивать сотрудничество с Тбилиси и конструктивно решать практические вопросы. Так, накануне правительство РФ увеличило срок безвизового пребывания для грузинских водителей, осуществляющих международные перевозкисказал дипломат
Дипломатические отношения между двумя государствами на данный момент остаются разорванными.
Ранее в Грузии признали, что Запад требовал от нее открыть второй фронт против РФ.