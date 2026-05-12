Москва12 маяВести.Культурно-гуманитарные связи Российской Федерации и Азербайджана, снизившиеся в последнее время, пора активизировать.
С таким заявлением выступил директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин в беседе с ТАСС.
Дипломат подчеркнул, что полноценное двустороннее партнерство невозможно без наличия крепких культурно-гуманитарных связей.
В последнее время именно они у нас, к сожалению, "просели"констатировал сотрудник внешнеполитического ведомства
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается.