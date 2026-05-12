МИД России: пора активизировать просевшие культурные связи с Азербайджаном

В МИД России призвали активизировать просевшие культурные связи с Азербайджаном МИД России: пора активизировать просевшие культурные связи с Азербайджаном

Москва12 мая Вести.Культурно-гуманитарные связи Российской Федерации и Азербайджана, снизившиеся в последнее время, пора активизировать.

С таким заявлением выступил директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел России Михаил Калугин в беседе с ТАСС.

Дипломат подчеркнул, что полноценное двустороннее партнерство невозможно без наличия крепких культурно-гуманитарных связей.

В последнее время именно они у нас, к сожалению, "просели" констатировал сотрудник внешнеполитического ведомства

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия и Азербайджан ведут кропотливую работу на разных уровнях, диалог двух стран продолжается.