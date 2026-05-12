МИД: Южный Кавказ жизненно важен для России В МИД России указали на важность Южного Кавказа для РФ

Москва12 мая Вести.Кавказ представляет собой регион жизненно важного значения для Российской Федерации, поскольку она тесно связана с происходящими там процессами. Такое заявление сделал директор четвертого департамента стран СНГ Министерства иностранных дел РФ Михаил Калугин, указав на тесные исторические и культурные связи, объединяющие Россию со всеми государствами региона.

Он отметил, что с четырьмя из пяти республик установлены союзнические отношения, а для каждой страны Южного Кавказа Россия выступает в качестве ключевого или одного из ведущих торговых партнеров. Представитель МИД также подчеркнул в интервью ТАСС, что через эту территорию пролегают значимые для России транспортные артерии.

Он добавил, что развитие ситуации в Закавказье оказывает существенное влияние на обстановку в российском Северном Кавказе. В заключение Калугин резюмировал, что по всем этим причинам Южный Кавказ имеет для России жизненно важное значение.

Ранее директор центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров, сообщает ИС "Вести" заявил, что США и их союзники рассчитывают на то, чтобы вытеснить российское влияние на Южном Кавказе.