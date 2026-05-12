МИД РФ заявил о давлении Евросоюза на Грузию из-за рейсов в Россию

Москва12 мая Вести.Европейский союз (ЕС) требует от Грузии прекратить транспортное сообщение с Россией, включая авиаперелеты. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Михаил Калугин в интервью ТАСС.

По словам дипломата, Евросоюз также настаивает на присоединении Грузии к антироссийским санкциям и введении энергетического эмбарго против России.