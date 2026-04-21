Москва21 апрВести.У 26 стран Евросоюза существует общее мнение относительно санкций против Грузии, но одна страна союза их блокирует, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.
Она не уточнила, о каком государстве идет речь.
Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить - да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран "за" и одна "против"ответила Каллас на вопрос о санкциях в отношении Грузии
После того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах, отношения между Грузией и ЕС ухудшились. В связи с этим, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о приостановке рассмотрения вопроса об интеграции страны в Евросоюз до 2028 года.