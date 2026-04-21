Каллас: 26 стран ЕС готовы к санкциям против Грузии, и лишь одна их блокирует

ЕС готов ввести санкции против Грузии, но их блокирует одна страна Каллас: 26 стран ЕС готовы к санкциям против Грузии, и лишь одна их блокирует

Москва21 апр Вести.У 26 стран Евросоюза существует общее мнение относительно санкций против Грузии, но одна страна союза их блокирует, заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции.

Она не уточнила, о каком государстве идет речь.

Если вы спрашиваете о общем настроении, то я могу ответить - да, общее настроение есть. Когда мы продвигали санкции, например, против тех, кто совершает действия против оппозиции или свободных СМИ, у нас было 26 стран "за" и одна "против" ответила Каллас на вопрос о санкциях в отношении Грузии

После того, как в мае 2024 года грузинский парламент принял закон об иноагентах, отношения между Грузией и ЕС ухудшились. В связи с этим, премьер Грузии Ираклий Кобахидзе 28 ноября 2024 года заявил о приостановке рассмотрения вопроса об интеграции страны в Евросоюз до 2028 года.