В МИД РФ отметили прагматизм Грузии, отказавшейся от курса ЕС на изоляцию России

Москва12 мая Вести.Европейский союз (ЕС) в попытках изолировать Россию неожиданно "споткнулся" о Грузию. Об этом заявил директор четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Михаил Калугин в интервью ТАСС.

По его словам, давление Евросоюза на Грузию и попытки вмешательства во внутренние дела республики привели к обратному эффекту. Власти Грузии, как отметил дипломат, выбрали более прагматичный курс, ориентированный на национальные интересы и потребности граждан.

В своей политике по изоляции России ЕС споткнулся и о Грузию. Более того, выкручивание еэсовцами рук грузинским властям и бесцеремонное вмешательство в дела республики привели к неожиданному для Брюсселя результату. В Тбилиси возобладал еще больший прагматизм с опорой на коренные интересы страны и ее народа сказал Калугин

Ранее грузинские власти публично признали, что Запад давит на них с начала специальной военной операции на Украине, требуя открыть "второй фронт" против России.

Премьер страны Ираклий Кобахидзе несколько дней назад отмечал, что бюрократы Европарламента шантажируют грузинский народ возможной отменой безвизового режима и разжигают беспорядки.