Москва5 мая Вести.Бюрократы Европарламента шантажируют грузинский народ возможным запретом безвизового режима и тем самым разжигают беспорядки в республике, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.

Так он прокомментировал доклада по Грузии, сделанный в Европарламенте, где содержалось требование ввести санкции против трех грузинских телекомпаний "Имеди", Рустави 2" и "ПосТВ.

Когда европарламентарии нападают на свободные СМИ в Грузии, когда в Европарламенте поднимают вопрос о возможной приостановке либерального визового режима - это позор и шантаж грузинского народа… Европейские бюрократы очень хотят хаоса и беспорядков в Грузии, используя для этого разные инструменты, в том числе и шантаж в отношении вступления нашей страны в Евросоюз заявил Кобахидзе журналистам

Ранее генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе раскритиковал действия посла Евросоюза в Грузии Павла Герчинского, заявив, что тот вмешивается во внутриполитические процессы в стране.