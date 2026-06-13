Каладзе: ЕС давит на Грузию, так как она без его ведома приняла часть законов

Мэр Тбилиси назвал причину давления ЕС на Грузию Каладзе: ЕС давит на Грузию, так как она без его ведома приняла часть законов

Москва13 июн Вести.Евросоюз (ЕС) в течение последних лет оказывает на Грузию давление, поскольку власти республики приняли несколько законов без ведома объединения. Об этом заявил генеральный секретарь правящей партии "Грузинская мечта - Демократическая Грузия", мэр Тбилиси Каха Каладзе.

В течение последних лет на нашу страну оказывается беспрецедентное давление. Мы можем говорить о законах, которые, конечно же, являются частью этого процесса, однако самой главной причиной является то, что ... как мы посмели и без их ведома приняли решения сказал он

В частности, по словам Каладзе, ЕС не нравится принятый в Грузии закон об иноагентах и защите традиционных ценностей. Мэр Тбилиси заявил, что так и не нашел ответа на то, почему эти понятия являются проблемой для Европы и противоречат евроинтеграции.

Глава грузинской столицы подчеркнул, что все законы были приняты в интересах страны. Он также напомнил, что прямая обязанность избранной власти – это сохранение мира и защита народа от того, чтобы кто-либо использовал его в своих интересах.

Ранее председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили сообщил, что Евросоюз потребовал от республики в обмен на сохранение безвизового режима присоединиться к антироссийским санкциям.