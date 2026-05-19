Москва19 мая Вести.Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе направил открытое письмо председателю Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляйен, а также главам Евросовета и Европарламента Антониу Коште и Роберте Метсоле. В документе грузинский политик поднял вопросы стратегического курса Европейского союза и ценностных основ сотрудничества, сообщает Sputnik Грузия.

В письме Кобахидзе отметил, что Грузия представляет собой страну, где свобода, гуманизм и национальная идентичность рассматриваются в качестве исторически сложившихся принципов общества.

К сожалению, в результате решений, принятых евробюрократией в отношении Грузии, по вашей инициативе в одностороннем порядке был прекращен политический диалог с нашей страной, после чего неоднократно были отклонены предложенные нами форматы обсуждения и сотрудничества. Учитывая такую ситуацию, мы вынуждены обратиться к вам с открытым письмом следует из документа

Кобахидзе подчеркнул, что для Грузии ЕС является объединением, которое принадлежит не конкретным политическим фигурам и лидерам, а европейским народам, "включая грузинский". В этом контексте, следует из письма, Тбилиси выражает обеспокоенность произошедшими в Копенгагене событиями, которые, как подчеркивается, не соответствуют европейским ценностям.

Госпожа Урсула, господин Антонио, госпожа Роберта, обращаемся к вам с вопросом как к представителям высших институтов ЕС: как вы оцениваете насилие, произошедшее в Копенгагене, когда против участников мирной демонстрации сначала применили дубинки, а затем использовали собак? говорится в письме

В мае в столице Дании Копенгагене более 100 активистов собрались возле здания транспортной компании Maersk, которая, по некоторой информации, перевозит военные грузы и оружие в Израиль. Как сообщалось, сотрудники правоохранительных органов напали на протестующих с помощью дубинок и собак.

В конце письма Кобахидзе указал, что Грузия ожидает от руководства ЕС четких разъяснений относительно будущего стратегического курса объединения.