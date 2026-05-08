В Грузии призвали посла ЕС почтить память грузин, погибших в ВОВ Папуашвили призвал посла ЕС почтить память грузин, павших в годы ВОВ

Москва8 мая Вести.Глава парламента Грузии Шалва Папуашвили направил послу Евросоюза в стране Павлу Герчинскому письмо, в котором призвал его при проведении Дня Европы 9 мая также почтить память грузинских солдат, павших в Великой Отечественной войне.

Председатель парламента напомнил, что в Грузии нет семьи, у которой не было бы потерь в Великой Отечественной. Он подчеркнул, что в стране не приемлют отделение празднования Дня Европы от Дня Победы.

Поэтому я надеюсь, что 9 мая вы на своем собрании отдадите дань уважения тем 300 тыс. грузинам, которые сложили головы за свободную от фашизма Европу следует из письма

Папуашвили вновь указал, что без грузинского и других антифашистских народов не было бы Победы, а Европа в нынешнем виде бы не существовала.

Ранее глава законодательного органа также напомнил о вкладе Грузии в Победу над фашизмом.