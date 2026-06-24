Москва24 июн Вести.Спикер парламента Грузии Шалва Папуашвили обвинил Европарламент в фашистских призывах после инициативы сохранить безвизовый режим только для определенных групп граждан страны.

По его словам, которые приводит телеканал "Рустави 2", сегрегация общества по социальным группам является фашизмом, согласно самой сути этой идеологии.

Мне кажется, это уже скандал, когда в официальных документах мы видим даже не фашистские заявления, а фашистские призывы сказал Папуашвили

Уточняется, что речь идет о резолюции, в которой Европарламент призвал ЕК создать механизм, позволяющий сохранить безвизовый режим для гражданских активистов, журналистов и студентов в Грузии в случае приостановки безвиза для граждан страны.

10 июня Папуашвили заявил, что Евросоюз потребовал от Грузии в обмен на сохранение безвизового режима присоединиться к антироссийским санкциям.