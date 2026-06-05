В парламенте Грузии объяснили позицию по иностранным разведчикам в республике Папуашвили: Грузия не намерена терпеть присутствие иностранных разведчиков

Москва5 июн Вести.Грузия не намерена терпеть присутствие на своей территории разведчиков иностранных государств. Об этом журналистам заявил председатель грузинского парламента Шалва Папуашвили.

По словам политика, не существует "дружественной" или "враждебной" разведки.

Не существует ни Запада, ни Востока, ни Севера, ни Юга. В Грузии разведке любых стран нечего делать сказал Папуашвили, его слова приводит Sputnik Грузия

Ранее французские СМИ сообщили, что главное управление внешней безопасности Франции оказалось в центре шпионского скандала. Как утверждалось, французская разведка была вынуждена отозвать из Тбилиси трех сотрудников после того, как служба государственной безопасности Грузии выявила попытку вербовки лица, приближенного к бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили.