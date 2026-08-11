Москва11 авгВести.Грузия не планирует возобновлять полноценные дипломатические отношения с РФ, пока российская сторона признает независимость Абхазии и Южной Осетии, заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе.
Кобахидзе в беседе с журналистами указал, что мирный исход ситуации входит во "внешнеполитические приоритеты" Тбилиси.
Пока так называемое признание [Абхазии и Южной Осетии] со стороны России – состоявшийся факт, дипломатические отношения, конечно же, не будут восстановлены. Нашей целью в отношении Российской Федерации является мирное урегулирование конфликтасказал премьер
Ранее мэр Тбилиси, генеральный секретарь правящей в стране партии "Грузинская мечта – Демократическая Грузия" Каха Каладзе заявил, что если бы Грузия решила ввести санкции против РФ, то навредила бы только самой себе.