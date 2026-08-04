Москва4 авг Вести.Оппозиция в Грузии проявляет русофобию по указке извне, ее сердца куда больше болят за Украину, нежели за свою родную страну. Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе.

Иностранная агентура объявила Россию заклятым врагом после того, как та вошла на Украину... У граждан Грузии "без Родины" больше болит сердце за Украину, чем за Грузию, ведь них такая директива написал Кобахидзе в своих соцсетях

Ранее Кобахидзе назвал бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, отбывающего тюремный срок, человеком, полностью оторванным от здравого смысла.