Москва4 авг Вести.Русофобия среди оппозиции в Грузии носит заказной характер. Об этом в интервью ИС "Вести" заявил главный редактор информагентства "Грузинформ" Арно Хидирбегишвили.

При этом, он отметил, что до сегодняшнего дня власти и оппозиция привыкли обвинять друг друга в русофильстве, то есть кто больше склоняется в сторону России.

Сегодня прозвучало что-то новое, премьер указал, что русофобия среди оппозиции стала заказной. Это действительно так. Происходит это потому, что я бы не сказал, что до этого партия Саакашвили, а это и есть главная действующая оппозиционная сила в Грузии, обожала Россию. Но тем не менее, мы помним все шаги Саакашвили. Первый визит в качестве президента к президенту России Владимиру Путину, да после войны 2008 года он отказался рассматривать соглашение Медведева-Саркози, точнее, тот пункт, который касался дальнейшего рассмотрения статуса Южной Осетии. Хотя это был хороший ход. Он дал, проголосовал после войны за членство России в ВТО, что было очень необходимо тогда Российской Федерации. Он встречал на границе Верхнего Ларса российских туристов с хлебом-солью и приглашал их в Грузию пояснил эксперт

Хидирбегишвили добавил, что несмотря на это, в Грузии началась проукраинская волна.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что оппозиция в Грузии проявляет русофобию по указке извне, ее сердца куда больше болят за Украину, нежели за свою родную страну.