Депутат заявил, что нападение на туристку в Грузии - провокация оппозиции Депутат Водолацкий: нападение на туристку в Грузии - провокация оппозиции

Москва21 июл Вести.Нападение на российскую туристку в Грузии и акция в защиту напавшего – это провокация оппозиции. Такое мнение озвучил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий в комментарии "Ленте.ру".

Для представителей оппозиции Грузии нужны любые способы, чтобы сказать: Грузия опасна для русских, туда нельзя ездить, надо рвать все отношения сказал он

По словам депутата, этим вызвано то, что мужчина ударил туристку за русскую речь. Водолацкий считает, что в митинге принимают участие те, кто поддерживает не грузинский народ, а "разврат" со стороны Европы.

Инцидент с нападением на туристку произошел 19 июля в гостинице в Телави, когда там отмечали свадьбу. По данным МВД Грузии, между участниками торжества и иностранными туристами произошел конфликт, в результате которого мужчина поднялся в гостиничный номер к туристкам и напал на одну из них. По данным из СМИ, конфликт мог произойти из-за того, что девушка говорила на русском языке. Напавший был задержан, но затем его освободили под залог. Пострадавшая туристка имеет двойное гражданство – России и Турции.