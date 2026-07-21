После нападения на россиянок в Телави власти Грузии проверяют и самих туристок

Следствие проводит проверку россиянок, участвовавших в конфликте в Грузии После нападения на россиянок в Телави власти Грузии проверяют и самих туристок

Москва21 июл Вести.Следственные органы Грузии проводят проверку в отношении российских туристок, участвовавших в конфликте в городе Телави (регион Кахетия). Как сообщил прокурор Бека Нателаури, изучаются все обстоятельства произошедшего, включая возможные действия со стороны самих россиянок. Об этом сообщает РИА Новости.

Ранее местный житель был задержан по подозрению в нападении на гражданок РФ в одном из отелей Телави. Ему предъявлено обвинение в причинении легкого вреда здоровью. Однако защита нападавшего утверждает, что одна из россиянок первой замахнулась на него. В связи с этим прокуратура проверяет обе стороны конфликта.

Если в ходе расследования будет установлено, что указанные женщины совершили какие-либо действия, содержащие признаки административного правонарушения или уголовного преступления, последует соответствующая правовая реакция заявил Нателаури

В настоящее время следствие продолжает устанавливать все детали инцидента.

Ранее сообщалось, что пострадавшая при нападении в Грузии туристка имеет двойное гражданство.