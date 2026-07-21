Эксперт: скандал с пострадавшей в Грузии туристкой могут раздувать намеренно Политолог Гущин: инцидент с туристкой в Грузии могут использовать для провокации

Москва21 июл Вести.Конфликт, возникший в пятизвездочном отеле в Грузии между российской туристкой и местным жителем, может быть использован для провоцирования антироссийской истерии. Такое мнение ИС "Вести" высказал политолог, старший научный сотрудник Института евразийских и межрегиональных исследований РГГУ Александр Гущин.

Ранее в соцсетях распространился ролик, на котором запечатлено, как мужчина ворвался в номер к двум постоялицам отеля и нанес одной из них серьезные травмы. Первоначально утверждалось, что поводом для конфликта стала русская речь туристок. Позднее МВД Грузии сообщило о задержании нападавшего. По версии ведомства, причиной конфликта стало то, что иностранки с балкона отеля якобы оскорбляли гостей проходившей там свадьбы и облили аппаратуру водой.

Гущин отмечает, что такой бытовой конфликт, активно поддерживаемый роликами в соцсетях, может использоваться для нагнетания антироссийских настроений.

Рукоприкладство совершенно недопустимо, и это должно быть наказано. И задержали уже этого мужчину. При этом надо понимать, в какой политической ситуации мы живем. В условиях напряженной обстановки из-за давления коллективного Запада на Россию ряд стран находятся, конечно, в орбите влияния Запада. И в общественных умонастроениях там могут происходить далеко не комплементарные России, русскому языку и русской культуре случаи. Конфликт бытовой может искусственно накручиваться, в том числе и нашими внешнеполитическими конкурентами для провоцирования еще большей антироссийской истерии и риторики в той или иной стране заявил он

Эксперт отметил, что при поездках такие моменты следует учитывать. По его мнению, важно перед визитом в иностранное государство выяснить адреса и контакты посольств и консульских учреждений, чтобы предпринимать при необходимости все меры для защиты себя и своих прав.

Ранее адвокат пострадавшей туристки Лали Апциаури сообщила, что ее подзащитная – украинка, имеет гражданство РФ и Турции. По ее словам, пострадавшая живет и работает в Турции. В результате инцидента у женщины сломан нос, и она хочет делать операцию в Турции, однако медики пока не дают разрешения на авиаперелет из-за гематомы в области носа и лба.