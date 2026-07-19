Пострадавшая в Кахетии россиянка находится в тяжелом состоянии Россиянка, пострадавшая в отеле в Кахетии, находится в тяжелом состонии

Москва19 июл Вести.Туристка из России, на которую напали в отеле в столице Кахетии, находится в больнице со сломанным носом, ее состояние тяжелое, рассказала подруга пострадавшей Владислава Бородина РИА Новости.

По словами очевидицы, после заселения в отель гостьи вышли на балкон номера на третьем этаже, где одна из подруг открыла бутылку шампанского. Это побеспокоило людей, отмечавших внизу свадьбу, и, как рассказывает подруга пострадавшей, до отдыхавших на празднике каким-то образом долетела капля шампанского, их это задело, и они начали кричать. Сначала к туристкам в номер пришли представители службы безопасности отеля и попытались объяснить, что из-за брызг шампанского вышла из строя система диджея на свадьбе, добавила она.

После того как они ушли, к нам врывается молодой человек грузинского происхождения... Мои подруги открыли дверь, он начал нас толкать и сказал, что мы портим свадьбу его брата. Сказал, что мы русские и зачем мы сюда приехали, после чего моя подруга пыталась его вытолкнуть, и он ее ударил рассказала Бородина

Она указала, что нападавший уже задержан полицией.

Мы находимся в полицейском участке, моя подруга находится в тяжелом состоянии в больнице, у нее сломан нос, вылезает хрящ. Мы сдаем показания сообщила очевидица инцидента

Ранее видео, на котором мужчина ворвался в гостиничный номер туристок из России, кричал, толкнул одну из отдыхающих и ударил другую, распространилось в соцсетях.