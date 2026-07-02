Baza: на россиян напали в одном из пабов в Молдавии за плохой отзыв

В одном из пабов в Молдавии на россиян напали за плохой отзыв, пишет Baza Baza: на россиян напали в одном из пабов в Молдавии за плохой отзыв

Москва2 июл Вести.На гражданина России, его жену и друзей, отдыхавших в популярном молдавском баре Brothers Pub, напали, распылив перцовый баллончик, за оставленных ими плохой отзыв о заведении. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

По словам российских туристов, официанты паба долго их игнорировали, медленно приносили заказ, а к одной из отдыхавших домогался директор заведения, говорится в публикации. После этого компания оставила негативный отзыв на сайте.

Сначала директор попросил недовольных гостей "на выход", а потом вернулся к столику с перцовым баллончиком и распылил в них. Пока мужчины с жгучей болью в глазах пытались собрать вещи, на них напали и стали избивать пишет Baza

По итогам у россиянина были диагностированы гематома и перелом пальца на ноге, у его супруги и друга - ожоги лица и глаз. Туристы составили обращение в полицию.