10 россиян пострадали при распылении газа на концерте Рики Мартина SHOT: при распылении газа на концерте Рики Мартина пострадали 10 россиян

Москва22 мая Вести.В Черногории во время концерта Рики Мартина неизвестный мужчина распылил слезоточивый газ возле сцены. В результате пострадали десять россиян, несколько человек госпитализировали. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Инцидент произошел в четверг, 21 мая.

Зрители, среди которых было несколько россиян, пострадали: им было тяжело дышать, появились острая боль и жжение в глазах, слезотечение, кашель говорится в публикации

Ранее 22 мая сообщалось, что украинцы, приехавшие в Румынию на концерт Макса Коржа, подрались с местными байкерами. Одного человека госпитализировали.