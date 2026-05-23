СМИ: в Румынии из-за концерта Коржа ввели меры безопасности как для саммита НАТО

Москва23 мая Вести.Румынские власти на фоне выступления белорусского артиста Макса Коржа ввели в Бухаресте меры безопасности, сравнимые с подготовкой к саммиту Североатлантического альянса. Об этом сообщает телеканал Antena 3.

Концерт исполнителя в румынской столице состоится 23 мая, его посетят 40 тысяч зрителей, приехавших из Белоруссии, Молдавии, Польши и Украины.

Сообщается, что руководство страны усилило меры безопасности вокруг Национальной арены, где состоится выступление. Так, во время концерта будет проходить "пиротехнический и антитеррористический досмотр транспортных средств и людей для предотвращения проноса любых опасных предметов".

Кроме того, на территории концертной площадки будут дежурить примерно 10 тысяч жандармов, правоохранителей и сотрудников разведки, в том числе группы в штатском.

Во избежание столкновений зрителей концерта с футбольными фанатами жандармерия города обратилась к Профессиональной футбольной лиге с просьбой не организовывать матчи в день выступления Коржа. Из-за этого две игры этапа плей-офф Суперлиги были перенесены.

Ранее стало известно, что украинские фанаты артиста, прибывшие на концерт, устроили драку с местными байкерами.