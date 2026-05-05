Москва5 мая Вести.Президент Румынии Никушор Дан прервал поездку в Ереван, где принимал участие в саммите Европейского политического сообщества, в связи с вынесением вотума недоверия румынскому правительству под руководством премьер-министра Илие Боложана. Об этом сообщил телеканал Observator News.

По информации журналистов, после возращения в Бухарест Дан провел пресс-конференцию, в ходе которой призвал граждан к спокойствию.

Румыния – стабильное государство, государственные институты продолжают функционировать. Среди прозападных партий есть консенсус по основным направлениям развития Румынии, прозападному курсу сказал румынский президент

Дан добавил, что в скором времени намерен приступить к переговорам о формировании нового правительства. При этом он исключил проведение досрочных выборов, отметив, что новый кабмин будет сформирован "в разумные сроки".

5 мая парламент Румынии выдвинул вотум недоверия правительству под руководством Боложана. За отставку проголосовал 281 депутат и сенатор, четыре парламентария высказались против.