Москва5 мая Вести.В Румынии парламент выдвинул вотум недоверия правительству под руководством премьер-министра Илие Боложана. Голосование прошло в прямом эфире.

Парламентарии выступили за отставку кабинета министров на основании документа "Стоп плану Боложана по разрушению экономики, обнищанию населения и мошеннической продаже государственного достояния". Вотум недоверия поддержали 281 депутат и сенатор, что превышает минимально требуемые 233 голоса. Лишь четыре парламентария высказались против.

Документ против кабмина подготовили представители Социал-демократической партии, Альянса за объединение румын (AUR) и фракции "Мир – Румыния прежде всего". Авторы инициативы обвинили правительство в излишней экономии, которая привела к снижению уровня жизни граждан. Также упоминается продажа иностранным компаниям стратегических государственных активов.

Ранее сообщалось, что в Румынии была проведена акция по сбору средств на организацию убийства президента страны Никушора Дана. Полиция и Служба охраны и защиты (SPP) начали по этому поводу расследование.