В Румынии ищут автора поста о сборе денег на убийство президента

Москва18 апр Вести.Полиция Румынии и Служба охраны и защиты (SPP) начали масштабное расследование после обнаружения в социальной сети Facebook (запрещена в РФ) публикации о сборе средств на организацию убийства президента страны Никушора Дана. Об этом сообщает телеканал Digi24.

Следователи округа Тимиш проводят проверку подлинности аккаунта автора сообщения. По предварительным данным газеты Adevarul, предполагаемым автором является молодой человек, который несколько лет назад переехал в Германию.

Попытка задержать его по последнему известному адресу в Румынии не увенчалась успехом. В связи с инцидентом меры безопасности вокруг главы государства были существенно усилены: введен более строгий досмотр лиц из окружения президента и усилено наружное наблюдение.