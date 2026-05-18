Следком Армении возбудил уголовное дело после видео с угрозами Пашиняну

Москва18 мая Вести.Следственный комитет Армении завел уголовное дело после публикации в сети видеоролика с угрозами в адрес армянского премьер-министра Никола Пашиняна. Об этом сообщила пресс-секретарь ведомства Кима Авдалян.

Как указала Авдалян, граждане, личность которых не установлена, также без разрешения завладели данными, не предназначенными для общего доступа.

По фактам подготовки группой лиц убийства, совершения компьютерного саботажа и незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов инициировано уголовное производство. Проводится предварительное следствие с целью установления личностей, совершивших преступление написала она в своих соцсетях

Ранее в Telegram-канале Radar Armenia появился видеоролик, на котором вооруженные люди в масках на фоне флага Нагорно-Карабахской Республики угрожают Пашиняну расправой.