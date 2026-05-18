Москва18 мая Вести.Вооруженные автоматами люди в масках записали видео, на в котором угрожают премьер-министру Армении Николу Пашиняну. Ролик размешен в Telegram-канале Radar Armenia.

Уточняется, что пятеро неизвестных записали видео на фоне флага Нагорно-Карабахской Республики.

Мы знаем, что ты ходишь по улицам, мы тебя уничтожим, ты должен ответить говорят люди в масках

Спикер армянского парламента Ален Симонян, в свою очередь, призвал авторов видео открыть лица. Политик также назвал их ничтожествами и врагами государства.

Между тем следственный комитет Армении уже возбудил уголовные дела по статьям о подготовке убийства группой лиц, компьютерном саботаже, незаконном обороте огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом заявил пресс-секретарь СК Ким Авдалян. Он добавил, что сейчас правоохранительные органы устанавливают личности авторов ролика.