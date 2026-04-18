Пашинян заявил, что у него есть список лиц, действующих в интересах других стран

Москва18 апр Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что у него есть список лиц, действующих в интересах других государств.

У нас есть большой список лиц, которые, по оценке наших органов и полученным данным, действуют по повестке других стран заявил Пашинян журналистам в ответ на вопрос, кого он имел в виду, говоря ранее об иноагентах

Он уточнил: если эти люди на свободе, это означает, что они не пересекли линию шпионажа. По словам премьера Армении, когда линии "будут пересечены, будет противодействие".

Но у меня есть список этих людей с именами, фамилиями, контактами. Я говорю, в первую очередь, о политических акторах добавил Пашинян

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна ведет борьбу с мафией, которая, по его словам, проникла в различные государственные институты, включая правительство и суды.