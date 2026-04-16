Пашинян заявил о мафии в госорганах Армении и призвал к реформам Пашинян: мафия пустила метастазы в правительстве и судебной системе Армении

Москва16 апр Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна ведет борьбу с мафией, которая, по его словам, проникла в различные государственные институты, включая правительство и суды.

Выступая на заседании парламента, он отметил, что мафия затрагивает Национальное собрание, правительство, суды, прокуратуру, следственные органы и полицию. При этом он не уточнил, кого именно имеет в виду под термином "мафия".

Мы боремся против мафии, и эта мафия пустила свои метастазы во многих сферах сказал Пашинян

Он подчеркнул, что с подобными проблемами необходимо бороться "хирургическими методами", и выразил недовольство состоянием системы правосудия в Армении. По его словам, несмотря на предпринимаемые усилия, в этой сфере сохраняются серьезные проблемы.

Вместе с тем Пашинян вновь высказался в пользу внедрения института присяжных заседателей в Армении, отметив, что для этого потребуются конституционные изменения.

Ранее Никол Пашинян заявил, что считает "иностранными агентами" тех, кто стремится навредить дружбе между Арменией и Россией.