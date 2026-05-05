Армения надеется на поддержку ЕС в противодействии гибридным угрозам Пашинян рассчитывает на поддержку Евросоюза в борьбе с дезинформацией

Москва5 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян ожидает помощи Европейского союза в противодействии гибридным угрозам, включая распространение дезинформации. Об этом он заявил на саммите Армения – ЕС, проходящем в Ереване.

Премьер отметил, что страна уже реализовала ряд реформ. Для дальнейших изменений необходима поддержка со стороны европейских партнеров, считает Пашинян.

У меня была возможность несколько раз в ходе обсуждений в ЕС и в Европе видеть, что распространение дезинформации, риторики вражды в соцсетях, а иногда и в прессе, также является проблемой для многих стран Евросоюза, и сегодня мы сталкиваемся с этой проблемой. И, конечно, мы надеемся, что и здесь Европейский союз окажет нам поддержку в виде обмена опытом или теми инструментами, которые уже внедрены в Европейском союзе сказал он

По его словам, армянские власти рассчитывают на расширение доступа к таким механизмам и их применение внутри страны.

Ранее заведующий сектором Центральной Азии ИМЭМО РАН Станислав Притчин заявил, что Пашинян продает своему народу европейскую мечту для сохранения власти. По его мнению, больше текущему премьеру предложить своим соотечественникам нечего.