Москва17 апр Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян оскорбительно высказался в адрес потенциальных избирателей оппозиционных партий, назвав их бестолковой толпой.

В армянском языке существует устойчивое выражение "шун у шангял" ("собаки и волки"»), которое означает сброд, "кто попало", неорганизованную массу людей.

Простите, тысячу раз простите. Если я сейчас скажу: знаете, что может так случиться, что "Сильная Армения" (предпринимателя Самвела Карапетяна - прим. ред.), блок "Армения" (экс-президента Роберта Кочаряна - прим. ред.), партия "Процветающая Армения" (предпринимателя Гагика Царукяна - прим. ред.) пройдут в парламент — это будет означать, что я допускаю мысль, что в Республике Армения есть столько "собак и волков", что они могут проголосовать за них заявил Пашинян в парламенте

Пашинян также заявил, что сама постановка такого вопроса является проявлением неуважения к государству. Эти слова премьера вызвали шквал критики в социальных сетях.

Ранее армянский премьер сообщил о том, что страна ведет борьбу с мафией, которая проникла в различные государственные институты, включая правительство и суды. Однако он не уточнил, кто именно, по его мнению, имеется в виду под термином "мафия"