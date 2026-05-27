Москва27 маяВести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в случае завоевания большинства на парламентских выборах инициирует принятие новой конституции страны.
Он отметил, что вопрос принятия новой конституции стоит в повестке еще с 2018 – 2020 годов, и правящая партия "Гражданский договор" в своей предвыборной программе обещает принять новый основополагающий закон.
…После выборов, формирования политического большинства в парламенте мы инициируем принятие новой конституциисказал Пашинян в телеэфире, его слова приводит ТАСС
Политик добавил, что конституцию будут принимать путем референдума.
По его словам, вопрос новой конституции Армении исключительно внутренний, ни с кем в мире эта тема не обсуждалась.
…Мы никогда с Азербайджаном не обсуждали вопрос конституции и ни с каким партнером не обсуждали вопрос конституции, поскольку это исключительно наша внутренняя повесткауказал армянский премьер
Ранее он заявил, что Армения не боится высоких цен на сырье, так как планирует разбогатеть. Также в среду Пашинян пообещал утопить своих оппонентов в черной икре.