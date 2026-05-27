Пашинян обещает Армении новую конституцию после победы на выборах Пашинян в случае переизбрания намерен подготовить новую конституцию

Москва27 мая Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что в случае завоевания большинства на парламентских выборах инициирует принятие новой конституции страны.

Он отметил, что вопрос принятия новой конституции стоит в повестке еще с 2018 – 2020 годов, и правящая партия "Гражданский договор" в своей предвыборной программе обещает принять новый основополагающий закон.

…После выборов, формирования политического большинства в парламенте мы инициируем принятие новой конституции сказал Пашинян в телеэфире, его слова приводит ТАСС

Политик добавил, что конституцию будут принимать путем референдума.

По его словам, вопрос новой конституции Армении исключительно внутренний, ни с кем в мире эта тема не обсуждалась.

…Мы никогда с Азербайджаном не обсуждали вопрос конституции и ни с каким партнером не обсуждали вопрос конституции, поскольку это исключительно наша внутренняя повестка указал армянский премьер

Ранее он заявил, что Армения не боится высоких цен на сырье, так как планирует разбогатеть. Также в среду Пашинян пообещал утопить своих оппонентов в черной икре.