Пашинян уйдет в отставку, если его решение поддержат 300-500 тыс. человек

Пашинян заявил о готовности покинуть пост по требованию народа Пашинян уйдет в отставку, если его решение поддержат 300-500 тыс. человек

Москва23 мая Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян готов покинуть свой пост, если его отставку поддержат не менее 300 тысяч человек. Об этом он рассказал на предвыборной встрече в Ереване, пишет РИА Новости.

По словам премьера, решение должен принимать народ, и если граждане потребуют его ухода, он "уйдет тихо-мирно, без обсуждений".

Если 300-500 тысяч человек встанут рядом с тобой, обещаю, через пять минут я уйду. Вы идите собирайтесь обратился Пашинян к участнику предвыборной акции

При этом он подчеркнул, что останется на посту, если его поддержат 700 тысяч человек.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. На них изберут состав нового парламента, который позже выдвинет кандидатуру следующего главы правительства страны.

Ранее во время предвыборного митинга в Армении силовики грубо оттащили пожилого мужчину. Он пытался напомнить Пашиняну о своей трагедии, однако охрана зажала ему рот и оттеснила от места проведения мероприятия.