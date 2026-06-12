Москва12 июн Вести.Премьер-министр Армении Никол Пашинян взял однодневный отпуск, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.

Пашинян сегодня, 12 июня, будет находиться в однодневном отпуске сказано в сообщении

Ранее Пашинян выразил надежду на то, что президент РФ Владимир Путин поздравит его с победой на выборах.

Парламентские выборы в Армении состоялись 7 июня. Партия Пашиняна не смогла набрать необходимые 50% для самостоятельного формирования правительства, но сохраняет возможность сформировать правительство за счет особенностей распределения мандатов. Оппозиция Армении объявила выборы в парламент сфальсифицированными, а ЦИК страны получил заявления на пересчет результатов выборов от трех партий.