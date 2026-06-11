Пашинян надеется на поздравление от Путина с победой на парламентских выборах

Пашинян надеется, что Путин поздравит его с победой на выборах Пашинян надеется на поздравление от Путина с победой на парламентских выборах

Москва11 июн Вести.Премьер Армении Никол Пашинян заявил, что надеется получить поздравление от президента РФ Владимира Путина в связи с победой его партии "Гражданский договор" на парламентских выборах.

Пашинян на брифинге прокомментировал вопрос о поздравлении от Путина.

Будем надеяться, что поздравит сказал армянский премьер, его слова приводит "Интерфакс"

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Москва намерена дождаться объявления окончательных результатов парламентских выборов в Армении, прежде чем Путин отправит свои поздравления Пашиняну.

В среду Пашиняна с "убедительной победой" поздравил президент США Дональд Трамп.